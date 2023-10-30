Экс-разведчик США Риттер: российские «Ланцеты» осложняют положение ВСУ
Такое мнение Риттер высказал в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
По его словам, ВС России «заполонили» поле боя беспилотниками.
«А новые «Ланцеты» имеют ещё большую дальность действия... Сейчас ВСУ не удаётся ничего доставить к линии фронта», — сказал он.
Риттер добавил, что «Ланцеты» осложняют положение ВСУ.
Военная хроника рассказала, что изменится в зоне спецоперации с появлением дронов «Ланцет» с новой системой наведения.