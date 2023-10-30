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Экс-разведчик США Риттер: российские «Ланцеты» осложняют положение ВСУ

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российские дроны «Ланцет» осложняют положение Вооружённых сил Украины на фронте.

Такое мнение Риттер высказал в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

По его словам, ВС России «заполонили» поле боя беспилотниками.

«А новые «Ланцеты» имеют ещё большую дальность действия... Сейчас ВСУ не удаётся ничего доставить к линии фронта», — сказал он.

Риттер добавил, что «Ланцеты» осложняют положение ВСУ.

Военная хроника рассказала, что изменится в зоне спецоперации с появлением дронов «Ланцет» с новой системой наведения.

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