Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российские дроны «Ланцет» осложняют положение Вооружённых сил Украины на фронте.

Такое мнение Риттер высказал в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

По его словам, ВС России «заполонили» поле боя беспилотниками.

«А новые «Ланцеты» имеют ещё большую дальность действия... Сейчас ВСУ не удаётся ничего доставить к линии фронта», — сказал он.

Риттер добавил, что «Ланцеты» осложняют положение ВСУ.

Военная хроника рассказала, что изменится в зоне спецоперации с появлением дронов «Ланцет» с новой системой наведения.