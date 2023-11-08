ГБР: несчастный случай является основной версией гибели помощника Залужного

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило, что следователи рассматривают несчастный случай в качестве основной версии гибели помощника главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова.

Об этом ведомство написало в Telegram.

«Сотрудники ГБР сейчас рассматривают несчастный случай... главной версией причины гибели помощника главнокомандующего ВС Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, рассматриваются версии о заказном убийстве, а также убийстве на почве личных неприязненных отношений.

6 ноября Частяков погиб в результате неосторожного обращения с гранатой.

Министр внутренних дел страны Игорь Клименко заявил, что погибший, по предварительной информации, получил ко дню рождения подарок с гранатами нового западного образца от коллеги.

По информации «СТРАНА.ua», погибший от взрыва помощник Залужного мог принять гранаты за рюмки.