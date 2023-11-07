МВД Украины: погибший помощник Залужного получил подарок с гранатой от коллеги

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что погибший помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков получил ко дню рождения подарок с гранатами нового западного образца от коллеги.

Отмечается, что в его кабинете уже провели обыск.

«Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, подарившего фатальный подарок», — сказал Клименко.

По его словам, у мужчины изъяли ещё две аналогичные гранаты.

По данным РИА Новости, продолжаются первоочередные следственные действия.

Ранее Залужный подтвердил гибель своего помощника Геннадия Частякова.

Позже в МВД Украины подтвердили гибель помощника Залужного от взрыва гранаты.