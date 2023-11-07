RT в Telegram
Подпишись

МВД Украины: погибший помощник Залужного получил подарок с гранатой от коллеги

Короткая ссылка
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что погибший помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков получил ко дню рождения подарок с гранатами нового западного образца от коллеги.

Отмечается, что в его кабинете уже провели обыск. 

«Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, подарившего фатальный подарок», — сказал Клименко.

По его словам, у мужчины изъяли ещё две аналогичные гранаты.

По данным РИА Новости, продолжаются первоочередные следственные действия.

Ранее Залужный подтвердил гибель своего помощника Геннадия Частякова.

Позже в МВД Украины подтвердили гибель помощника Залужного от взрыва гранаты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить