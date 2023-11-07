МВД Украины: погибший помощник Залужного получил подарок с гранатой от коллеги
Отмечается, что в его кабинете уже провели обыск.
«Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, подарившего фатальный подарок», — сказал Клименко.
По его словам, у мужчины изъяли ещё две аналогичные гранаты.
По данным РИА Новости, продолжаются первоочередные следственные действия.
Ранее Залужный подтвердил гибель своего помощника Геннадия Частякова.
Позже в МВД Украины подтвердили гибель помощника Залужного от взрыва гранаты.