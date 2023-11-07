«СТРАНА.ua»: погибший от взрыва помощник Залужного мог принять гранаты за рюмки

Помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков, погибший в результате взрыва у себя дома, мог подумать, что подаренные ему гранаты в действительности являются рюмками, пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники журналиста Андрея Цаплиенко.

«Источники журналиста предполагают, что Частяков решил, что это шутка и гранаты ненастоящие. И что это не гранаты, а «рюмки специфической формы», — пишет издание.

6 ноября в МВД Украины подтвердили, что помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков погиб в результате неосторожного обращения с гранатой.

Министр внутренних дел страны Игорь Клименко заявил, что погибший, по предварительной информации, получил ко дню рождения подарок с гранатами нового западного образца от коллеги.