«СТРАНА.ua»: погибший от взрыва помощник Залужного мог принять гранаты за рюмки
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«Источники журналиста предполагают, что Частяков решил, что это шутка и гранаты ненастоящие. И что это не гранаты, а «рюмки специфической формы», — пишет издание.
6 ноября в МВД Украины подтвердили, что помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков погиб в результате неосторожного обращения с гранатой.
Министр внутренних дел страны Игорь Клименко заявил, что погибший, по предварительной информации, получил ко дню рождения подарок с гранатами нового западного образца от коллеги.