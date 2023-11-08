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В ДНР сообщили о ранении четырёх рабочих при сбросе боеприпаса с БПЛА ВСУ

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Четверо рабочих пострадали при сбросе украинскими войсками боеприпаса с БПЛА, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
В ДНР сообщили о ранении четырёх рабочих при сбросе боеприпаса с БПЛА ВСУ
  • Gettyimages.ru

«Тельмановский район: во время проведения дорожных работ в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранения получили четверо рабочих», — говорится в сообщении.

Сотрудники УФСБ России по ДНР ранее задержали двух российских граждан, которые были причастны к корректировке огня ВСУ по гражданской инфраструктуре Донецка, заявили в спецслужбе.

Число пострадавших в результате обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ выросло до 58.

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