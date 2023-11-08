В ДНР сообщили о ранении четырёх рабочих при сбросе боеприпаса с БПЛА ВСУ
- Gettyimages.ru
«Тельмановский район: во время проведения дорожных работ в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранения получили четверо рабочих», — говорится в сообщении.
Сотрудники УФСБ России по ДНР ранее задержали двух российских граждан, которые были причастны к корректировке огня ВСУ по гражданской инфраструктуре Донецка, заявили в спецслужбе.
Число пострадавших в результате обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ выросло до 58.