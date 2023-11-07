В деле о гибели помощника Залужного появилась статья о присвоении оружия

В деле о гибели помощника главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного Геннадия Частякова появилась статья о присвоении военнослужащими оружия.

Об этом информирует издание «Украинская правда».

«В квалификации производства добавилась ещё одна статья», — говорится в публикации.

Уточняется, что речь идёт о ч. 4 ст. 410, которая касается похищения, присвоения и вымогательства военными оружия, боевых припасов, взрывчатых и других боевых веществ.

6 ноября Частяков погиб в результате неосторожного обращения с гранатой.

Министр внутренних дел страны Игорь Клименко заявил, что погибший, по предварительной информации, получил ко дню рождения подарок с гранатами нового западного образца от коллеги.

По информации «СТРАНА.ua», погибший от взрыва помощник Залужного мог принять гранаты за рюмки.