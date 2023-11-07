В деле о гибели помощника Залужного появилась статья о присвоении оружия
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Об этом информирует издание «Украинская правда».
«В квалификации производства добавилась ещё одна статья», — говорится в публикации.
Уточняется, что речь идёт о ч. 4 ст. 410, которая касается похищения, присвоения и вымогательства военными оружия, боевых припасов, взрывчатых и других боевых веществ.
6 ноября Частяков погиб в результате неосторожного обращения с гранатой.
Министр внутренних дел страны Игорь Клименко заявил, что погибший, по предварительной информации, получил ко дню рождения подарок с гранатами нового западного образца от коллеги.
По информации «СТРАНА.ua», погибший от взрыва помощник Залужного мог принять гранаты за рюмки.