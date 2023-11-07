Глава СНБО Данилов: не верящим в победу Украины не место в командовании ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что людям, которые не верят в победу Украины, не место в командовании украинскими вооружёнными силами.

«Людям, которые не верят в победу, не место во власти и командовании», — приводит его слова издание «СТРАНА.ua».

При этом Данилов не стал конкретизировать, кого именно он имеет в виду.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.

При этом Владимир Зеленский не согласился с мнением Залужного о тупиковой ситуации в конфликте.