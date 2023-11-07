Глава СНБО Данилов: не верящим в победу Украины не место в командовании ВСУ
- AP
«Людям, которые не верят в победу, не место во власти и командовании», — приводит его слова издание «СТРАНА.ua».
При этом Данилов не стал конкретизировать, кого именно он имеет в виду.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.
При этом Владимир Зеленский не согласился с мнением Залужного о тупиковой ситуации в конфликте.