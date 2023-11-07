Украинский нардеп опроверг представление об отставке Залужного
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«Удаляю предыдущий пост... Сейчас многие другие источники говорят, что это не так. Надеюсь, будет чёткий сигнал, что Залужного увольнять никто не собирается», — написал он в соцсетях.
Ранее бывший командующий Силами специальных операций (ССО) Вооружённых сил Украины генерал-майор Виктор Хоренко заявил, что узнал о своей отставке из СМИ.
Польский писатель Щепан Твардох заявил, что украинские солдаты ненавидят Владимира Зеленского.