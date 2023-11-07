Украинский нардеп опроверг представление об отставке Залужного

Украинский нардеп Владимир Арьев опроверг собственное заявление о внесении главой Минобороны Украины представления об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного.

«Удаляю предыдущий пост... Сейчас многие другие источники говорят, что это не так. Надеюсь, будет чёткий сигнал, что Залужного увольнять никто не собирается», — написал он в соцсетях.

Ранее бывший командующий Силами специальных операций (ССО) Вооружённых сил Украины генерал-майор Виктор Хоренко заявил, что узнал о своей отставке из СМИ.

Польский писатель Щепан Твардох заявил, что украинские солдаты ненавидят Владимира Зеленского.