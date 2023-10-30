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Польский писатель Твардох заявил, что солдаты ВСУ ненавидят Зеленского

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Польский писатель Щепан Твардох заявил, что украинские солдаты ненавидят Владимира Зеленского.
Польский писатель Твардох заявил, что солдаты ВСУ ненавидят Зеленского
  • AP
  • © Libkos

«Генерал Залужный, по сути, единственная фигура в украинской политике, которая пользуется уважением военных. А Зеленского военные ненавидят», — сказал он в интервью изданию Interia Wydarzenia.

По словам польского писателя, в украинской армии признают острую нехватку оружия и боеприпасов. Твардох отметил, что, когда спрашивал солдат ВСУ, как они будут добиваться успехов на поле боя, они говорили о «боеприпасном голоде».

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин ранее заявил, что украинцы отказываются идти в ВСУ из-за Владимира Зеленского.

Также сообщалось, что провал контрнаступления ВСУ спровоцировал трения между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Кроме того, генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос отметил, что Зеленский не подготовил оборону ВСУ на Купянском направлении.

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