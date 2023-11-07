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Польский генерал Древняк: Залужный намекнул, что Киев не сможет захватить Крым

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Польский генерал в отставке Томаш Древняк высказал мнение, что главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный в недавнем интервью намекнул, что Киев не сможет захватить Крым.
Польский генерал Древняк: Залужный намекнул, что Киев не сможет захватить Крым
  • AP

Об этом Древняк сказал в беседе с изданием Wirtualna Polska.

Как отметил экс-генерал, планы киевских властей заключаются в захвате Крыма, а также в восстановлении границ Украины, существовавших до 2014 года.

«Об этом, видимо, и говорил генерал Залужный, что такой сценарий может оказаться нереализуемым», — подчеркнул он.

Ранее Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.

При этом Владимир Зеленский не согласился с мнением Залужного о тупиковой ситуации в конфликте.

Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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