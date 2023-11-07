МВД: помощник Залужного знал, что подаренные ему гранаты были боевыми
- РИА Новости
Об этом советник МВД Украины Марьяна Рева сказала в эфире украинского телемарафона.
По её словам, подарок был в виде коробки, в середине неё находилась бутылка алкоголя и шесть гранат.
Тот, кто подарил гранаты, заявил, что предупреждал Частякова о том, что они боевые.
«Очевидно, всерьёз не воспринял эти слова погибший», — цитирует Реву РИА Новости.
6 ноября Частяков погиб в результате неосторожного обращения с гранатой.
Министр внутренних дел страны Игорь Клименко заявил, что погибший, по предварительной информации, получил ко дню рождения подарок с гранатами нового западного образца от коллеги.
По информации «СТРАНА.ua», погибший от взрыва помощник Залужного мог принять гранаты за рюмки.