МВД: помощник Залужного знал, что подаренные ему гранаты были боевыми

Геннадий Частяков, помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, погибший в результате взрыва, знал, что подаренные ему гранаты являются боевыми.

Об этом советник МВД Украины Марьяна Рева сказала в эфире украинского телемарафона.

По её словам, подарок был в виде коробки, в середине неё находилась бутылка алкоголя и шесть гранат.

Тот, кто подарил гранаты, заявил, что предупреждал Частякова о том, что они боевые.

«Очевидно, всерьёз не воспринял эти слова погибший», — цитирует Реву РИА Новости.

6 ноября Частяков погиб в результате неосторожного обращения с гранатой.

Министр внутренних дел страны Игорь Клименко заявил, что погибший, по предварительной информации, получил ко дню рождения подарок с гранатами нового западного образца от коллеги.

По информации «СТРАНА.ua», погибший от взрыва помощник Залужного мог принять гранаты за рюмки.