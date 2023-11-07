В КС Молдавии поступило дело об отстранении партии «Шанс» от выборов

Апелляционная палата Кишинёва передала в Конституционный суд дело об отстранении от выборов в Молдавии оппозиционной партии «Шанс».

«Апелляционная палата Кишинёва передаёт для изучения в соответствии с компетенцией дело политической партии «Шор», которое содержит иск против Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, Службы информации и безопасности, а также запрос об аннулировании постановления Комиссии по чрезвычайным ситуациям № 92 от 3 ноября», — цитирует документ ТАСС.

3 ноября в Молдавии правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям отстранила кандидатов от оппозиционной партии «Шанс» от участия во всеобщих выборах в местные органы власти.

После этого представители партии подали заявление в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела в связи с возможными массовыми случаями фальсификаций и подтасовками на выборах.

Бывший президент республики Игорь Додон считает, что партию сняли с выборов по указанию западных кураторов.