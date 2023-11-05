В Молдавии партия «Шанс» подала заявление о возбуждении дела о подтасовках
Об этом пишет Sputnik Молдова.
Уточняется, что дело предлагается возбудить в отношении членов Комиссии по чрезвычайным ситуациям, членов Центральной избирательной комиссии и членов нижестоящих избирательных органов.
«По данным партии, эти органы несут ответственность за совершение преступлений», — говорится в сообщении.
Ранее лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что процесс проведения выборов в стране полностью дискредитирован.