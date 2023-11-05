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В Молдавии партия «Шанс» подала заявление о возбуждении дела о подтасовках

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В Молдавии представители партии «Шанс» подали заявление в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела в связи с возможными массовыми случаями фальсификаций и подтасовками на выборах.

Об этом пишет Sputnik Молдова.

Уточняется, что дело предлагается возбудить в отношении членов Комиссии по чрезвычайным ситуациям, членов Центральной избирательной комиссии и членов нижестоящих избирательных органов.

«По данным партии, эти органы несут ответственность за совершение преступлений», — говорится в сообщении.

Ранее лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что процесс проведения выборов в стране полностью дискредитирован.

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