В Молдавии партия «Шанс» подала заявление о возбуждении дела о подтасовках

В Молдавии представители партии «Шанс» подали заявление в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела в связи с возможными массовыми случаями фальсификаций и подтасовками на выборах.

Об этом пишет Sputnik Молдова. Уточняется, что дело предлагается возбудить в отношении членов Комиссии по чрезвычайным ситуациям, членов Центральной избирательной комиссии и членов нижестоящих избирательных органов. «По данным партии, эти органы несут ответственность за совершение преступлений», — говорится в сообщении. Ранее лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что процесс проведения выборов в стране полностью дискредитирован.