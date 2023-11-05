Глава оппозиционной партии «Шанс»: выборы в Молдавии дискредитированы
- РИА Новости
В своём Telegram-канале он рассказал, что апелляционная палата Кишинёва не приняла решение по иску его партии. Слушание было затянуто до ночи и в итоге перенесено на 11:00 по местному времени.
«Тем временем выборы идут, и в бюллетенях там, где «Шанс», печать «Выбыл». В двух сёлах на юге Молдовы, где были зарегистрированы кандидаты от нашей партии, голосование отменили совсем. Процесс выборов в Молдове полностью дискредитирован», — написал Лунгу.
Ранее он заявил, что партия «Шанс» опротестовала решение комиссии по чрезвычайным ситуациям о недопущении к выборам.