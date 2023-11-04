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В Молдавии партия «Шанс» опротестовала решение комиссии о недопущении к выборам

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Лидер молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что партия опротестовала решение комиссии по чрезвычайным ситуациям о недопущении к выборам.
В Молдавии партия «Шанс» опротестовала решение комиссии о недопущении к выборам
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в Telegram.

«Партия «Шанс» опротестовала решение комиссии по чрезвычайным ситуациям о недопущении к выборам», — говорится в сообщении.

Политик добавил, что партия уже уведомила районные избирательные органы второго уровня об иске.

«Шанс» также попросила приостановить решение комиссии до решения суда, что автоматически приостанавливает её решение об исключении партии из выборов.

Ранее в Молдавии правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям отстранила кандидатов от оппозиционной партии «Шанс» от участия во всеобщих выборах в местные органы власти.

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