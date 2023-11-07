ТАСС: Россия впервые применила С-400 с активными головками самонаведения в зоне СВО
- РИА Новости
«В составе ЗРС С-400 использовались ЗУР с активными головками самонаведения. Всё это обеспечило успех применения системы по авиации противника», — заявил источник ТАСС, близкий к российскому военному ведомству.
Агентство не располагает официальным подтверждением соответствующей информации.
В июле в зоне СВО впервые применили в бою дистанционно управляемый ПТРК «Корнет».
Также поступала информация, что малый ракетный корабль «Циклон» вошёл в состав ВМФ России.