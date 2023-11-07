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ТАСС: Россия впервые применила С-400 с активными головками самонаведения в зоне СВО

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Российская армия впервые использовала в зоне спецоперации на Украине С-400 «Триумф» с ЗУР с активными головками самонаведения.
ТАСС: Россия впервые применила С-400 с активными головками самонаведения в зоне СВО
  • РИА Новости

«В составе ЗРС С-400 использовались ЗУР с активными головками самонаведения. Всё это обеспечило успех применения системы по авиации противника», — заявил источник ТАСС, близкий к российскому военному ведомству.

Агентство не располагает официальным подтверждением соответствующей информации.

В июле в зоне СВО впервые применили в бою дистанционно управляемый ПТРК «Корнет».

Также поступала информация, что малый ракетный корабль «Циклон» вошёл в состав ВМФ России.

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