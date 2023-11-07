УНН: дети помощника Залужного находятся в больнице после взрыва гранаты

Дети Геннадия Частякова, помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, пострадавшие в результате взрыва гранаты, находятся в больнице.

Об этом информирует агентство УНН со ссылкой на данные врачей.

Отмечается, что состояние дочери Частякова оценивается как средней степени тяжести.

При этом его сын находится в тяжёлом состоянии, ему 7 ноября провели операцию.

6 ноября Частяков погиб в результате неосторожного обращения с гранатой.

Министр внутренних дел страны Игорь Клименко заявил, что погибший, по предварительной информации, получил ко дню рождения подарок с гранатами нового западного образца от коллеги.

По информации «СТРАНА.ua», погибший от взрыва помощник Залужного мог принять гранаты за рюмки.