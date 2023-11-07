КС Молдавии отклонил просьбу депутатов проверить законность увольнения Стояногло
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Об этом сообщает Sputnik Молдова.
2 ноября стало известно, что бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло оспорил в районном суде Кишинёва указ Санду о его увольнении.
26 сентября Санду уволила генерального прокурора.
Бывший глава республики Игорь Додон заявил, что Санду боится Стояногло, поэтому и «подписала незаконный указ».
При этом ЕСПЧ заключил, что экс-генпрокурору не дали ознакомиться с поданными в отношении него жалобами и сразу запустили процедуру его отстранения.