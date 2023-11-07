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КС Молдавии отклонил просьбу депутатов проверить законность увольнения Стояногло

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Конституционный суд Молдавии отклонил требование депутатов «Блока коммунистов и социалистов» проверить на конституционность декрет президента Майи Санду об увольнении генпрокурора Александра Стояногло.
КС Молдавии отклонил просьбу депутатов проверить законность увольнения Стояногло
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Sputnik Молдова.

2 ноября стало известно, что бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло оспорил в районном суде Кишинёва указ Санду о его увольнении.

26 сентября Санду уволила генерального прокурора.

Бывший глава республики Игорь Додон заявил, что Санду боится Стояногло, поэтому и «подписала незаконный указ».

При этом ЕСПЧ заключил, что экс-генпрокурору не дали ознакомиться с поданными в отношении него жалобами и сразу запустили процедуру его отстранения. 

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