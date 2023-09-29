Додон назвал незаконным указ Санду об увольнении генпрокурора Молдавии Стояногло

Президент Молдавии Майя Санду боится уволенного генпрокурора Александра Стояногло, поэтому она и «подписала незаконный указ» о его отстранении, считает бывший глава республики Игорь Додон. Он убеждён, что Санду намерена назначить на этот пост представителя правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).

«Майя Санду боится Александра Стояногло, поэтому и подписала незаконный указ об его отстранении от должности. Она торопится назначить генеральным прокурором кого-то из PAS, но это ничего ей не даст, так как примерно через месяц будет решение европейских структур, которые обяжут Санду вернуть Стояногло на должность генпрокурора», — сказал Додон.

26 сентября Санду уволила генерального прокурора страны Александра Стояногло.

5 октября 2021 года Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности. Обыски прошли у него дома и в кабинете, затем суд поместил его под домашний арест.

В январе Стояногло заявил, что Генеральная прокуратура республики нарушает Конституцию и использует уголовные дела о незаконном обогащении как инструмент преследования публичных лиц.