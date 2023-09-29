Додон назвал незаконным указ Санду об увольнении генпрокурора Молдавии Стояногло
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«Майя Санду боится Александра Стояногло, поэтому и подписала незаконный указ об его отстранении от должности. Она торопится назначить генеральным прокурором кого-то из PAS, но это ничего ей не даст, так как примерно через месяц будет решение европейских структур, которые обяжут Санду вернуть Стояногло на должность генпрокурора», — сказал Додон.
26 сентября Санду уволила генерального прокурора страны Александра Стояногло.
5 октября 2021 года Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности. Обыски прошли у него дома и в кабинете, затем суд поместил его под домашний арест.
В январе Стояногло заявил, что Генеральная прокуратура республики нарушает Конституцию и использует уголовные дела о незаконном обогащении как инструмент преследования публичных лиц.