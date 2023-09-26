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Санду по рекомендации чиновников ЕС уволила генпрокурора Молдавии Стояногло

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Президент Молдавии Майя Санду по совету чиновников Евросоюза уволила генерального прокурора страны Александра Стояногло.
Санду по рекомендации чиновников ЕС уволила генпрокурора Молдавии Стояногло
  • AFP
  • © Elena COVALENCO

«Сегодня, 26 сентября, был подписан президентский указ об освобождении Александра Стояногло от должности генерального прокурора на основе постановления Высшего совета прокуроров от 23 мая 2022 года», — сообщает пресс-служба Санду.

Подписание указа «происходит в контексте рекомендаций Евросоюза, направленных на обеспечение выполнения обязанностей генпрокурора и обязательств Молдовы по выполнению условий в системе юстиции», отметила администрация президента.

Sputnik Молдова напоминает, что 5 октября 2021 года генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности. Обыски прошли у него дома и в кабинете, затем суд поместил его под домашний арест.

В январе Стояногло заявил, что Генеральная прокуратура республики нарушает Конституцию и использует уголовные дела о незаконном обогащении как инструмент преследования публичных лиц.

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