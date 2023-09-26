Санду по рекомендации чиновников ЕС уволила генпрокурора Молдавии Стояногло

Президент Молдавии Майя Санду по совету чиновников Евросоюза уволила генерального прокурора страны Александра Стояногло.

«Сегодня, 26 сентября, был подписан президентский указ об освобождении Александра Стояногло от должности генерального прокурора на основе постановления Высшего совета прокуроров от 23 мая 2022 года», — сообщает пресс-служба Санду.

Подписание указа «происходит в контексте рекомендаций Евросоюза, направленных на обеспечение выполнения обязанностей генпрокурора и обязательств Молдовы по выполнению условий в системе юстиции», отметила администрация президента.

Sputnik Молдова напоминает, что 5 октября 2021 года генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности. Обыски прошли у него дома и в кабинете, затем суд поместил его под домашний арест.

В январе Стояногло заявил, что Генеральная прокуратура республики нарушает Конституцию и использует уголовные дела о незаконном обогащении как инструмент преследования публичных лиц.