Санду по рекомендации чиновников ЕС уволила генпрокурора Молдавии Стояногло
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«Сегодня, 26 сентября, был подписан президентский указ об освобождении Александра Стояногло от должности генерального прокурора на основе постановления Высшего совета прокуроров от 23 мая 2022 года», — сообщает пресс-служба Санду.
Подписание указа «происходит в контексте рекомендаций Евросоюза, направленных на обеспечение выполнения обязанностей генпрокурора и обязательств Молдовы по выполнению условий в системе юстиции», отметила администрация президента.
Sputnik Молдова напоминает, что 5 октября 2021 года генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности. Обыски прошли у него дома и в кабинете, затем суд поместил его под домашний арест.
В январе Стояногло заявил, что Генеральная прокуратура республики нарушает Конституцию и использует уголовные дела о незаконном обогащении как инструмент преследования публичных лиц.