Соскин: конфликт Зеленского и Залужного переходит в открытую фазу
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«Фактически уже идёт прямое открытое столкновение политической верхушки», — сказал Соскин на своём YouTube-канале.
По его словам, раньше данный конфликт находился в тени, теперь он перешёл в открытую фазу.
Он отметил, что идёт открытая дискредитация Залужного.
Ранее Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.
При этом Владимир Зеленский не согласился с мнением Залужного о тупиковой ситуации в конфликте.