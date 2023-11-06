Соскин: конфликт Зеленского и Залужного переходит в открытую фазу

Конфликт между Владимиром Зеленским и главкомом армии Украины Валерием Залужным становится открытым, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Фактически уже идёт прямое открытое столкновение политической верхушки», — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

По его словам, раньше данный конфликт находился в тени, теперь он перешёл в открытую фазу.

Он отметил, что идёт открытая дискредитация Залужного.

Ранее Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.

При этом Владимир Зеленский не согласился с мнением Залужного о тупиковой ситуации в конфликте.