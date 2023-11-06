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Соскин: конфликт Зеленского и Залужного переходит в открытую фазу

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Конфликт между Владимиром Зеленским и главкомом армии Украины Валерием Залужным становится открытым, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Соскин: конфликт Зеленского и Залужного переходит в открытую фазу
  • globallookpress.com
  • © Ukraine Presidency

«Фактически уже идёт прямое открытое столкновение политической верхушки», — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

По его словам, раньше данный конфликт находился в тени, теперь он перешёл в открытую фазу.

Он отметил, что идёт открытая дискредитация Залужного.

Ранее Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.

При этом Владимир Зеленский не согласился с мнением Залужного о тупиковой ситуации в конфликте.

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