Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что в украинский парламент внесли законопроекты о продлении действия военного положения и мобилизации.

«Президент внёс на утверждение Рады законы о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации. С 16 ноября 2023 года на 90 дней», — написал он в своём Telegram.

По его словам, данные законопроекты ставят под сомнение возможность проведения выборов в стране. Голосование по соответствующим документам состоится уже на текущей неделе.

Ранее бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что Соединённые Штаты намерены заставить Владимира Зеленского провести выборы на Украине.