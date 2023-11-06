В Раду внесли законы о продлении действия военного положения и мобилизации
- РИА Новости
«Президент внёс на утверждение Рады законы о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации. С 16 ноября 2023 года на 90 дней», — написал он в своём Telegram.
По его словам, данные законопроекты ставят под сомнение возможность проведения выборов в стране. Голосование по соответствующим документам состоится уже на текущей неделе.
Ранее бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что Соединённые Штаты намерены заставить Владимира Зеленского провести выборы на Украине.