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В Раду внесли законы о продлении действия военного положения и мобилизации

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Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что в украинский парламент внесли законопроекты о продлении действия военного положения и мобилизации.
В Раду внесли законы о продлении действия военного положения и мобилизации
  • РИА Новости

«Президент внёс на утверждение Рады законы о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации. С 16 ноября 2023 года на 90 дней», — написал он в своём Telegram.

По его словам, данные законопроекты ставят под сомнение возможность проведения выборов в стране. Голосование по соответствующим документам состоится уже на текущей неделе.

Ранее бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что Соединённые Штаты намерены заставить Владимира Зеленского провести выборы на Украине.

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