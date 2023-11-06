ВС России поразили 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ
Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Отмечается, что в районе Серебрянского лесничества было нанесено огневое поражение штурмовым группам 15-го полка нацгвардии Украины.
«Средствами противовоздушной обороны сбит беспилотный летательный аппарат в районе Кременной ЛНР», — говорится в сообщении.
Ранее ВС России уничтожили склад боеприпасов и живую силу ВСУ под Херсоном.
Также Минобороны России опубликовало видео зачистки позиций ВСУ на Запорожском направлении.