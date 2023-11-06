ВС России поразили 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ

Артиллерия группировки войск «Центр» поразила 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ.

Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Отмечается, что в районе Серебрянского лесничества было нанесено огневое поражение штурмовым группам 15-го полка нацгвардии Украины.

«Средствами противовоздушной обороны сбит беспилотный летательный аппарат в районе Кременной ЛНР», — говорится в сообщении.

Ранее ВС России уничтожили склад боеприпасов и живую силу ВСУ под Херсоном.

Также Минобороны России опубликовало видео зачистки позиций ВСУ на Запорожском направлении.