ТАСС: ВС России уничтожили склад боеприпасов и живую силу ВСУ под Херсоном
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб региона.
По имеющимся данным, в районе острова Крынки были уничтожены десять солдат ВСУ, а в районе острова Алёшкинский удалось поразить лодку противника и пять украинских военных.
Кроме того, в островной зоне уничтожена позиция противника, а на Каховском направлении — пункт временной дислокации врага с 12 солдатами, ещё семь ранены, три машины выведены из строя.
Ранее сообщалось, что бойцы ЦВО взяли штурмом и зачистили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом.