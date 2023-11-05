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ТАСС: ВС России уничтожили склад боеприпасов и живую силу ВСУ под Херсоном

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Бойцы соединения группировки войск «Днепр» за прошедшие сутки поразили склад с боеприпасами и скопление живой силы украинских войск в Херсонской области.
ТАСС: ВС России уничтожили склад боеприпасов и живую силу ВСУ под Херсоном
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб региона.

По имеющимся данным, в районе острова Крынки были уничтожены десять солдат ВСУ, а в районе острова Алёшкинский удалось поразить лодку противника и пять украинских военных.

Кроме того, в островной зоне уничтожена позиция противника, а на Каховском направлении — пункт временной дислокации врага с 12 солдатами, ещё семь ранены, три машины выведены из строя.

Ранее сообщалось, что бойцы ЦВО взяли штурмом и зачистили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом.

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