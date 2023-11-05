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Бойцы ЦВО взяли штурмом и зачистили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

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В Минобороны России сообщили о штурме с последующей зачисткой опорного пункта ВСУ под Красным Лиманом силами военнослужащих Центрального военного округа.

«Подняв коптер, разведчики приступают к разведыванию будущего маршрута продвижения штурмовой группы. Воспользовавшись неожиданностью, разведгруппа вступает в огневой контакт с противником до подхода штурмовых подразделений», — говорится в сообщении ведомства.

После зачистки опорного пункта группа разведчиков продолжила движение в сторону тыла ВСУ.

Ранее бойцы Южной группировки войск сорвали попытку ВСУ эвакуировать подбитый под Авдеевкой танк Leopard 2.

Кроме того, российские войска сорвали ротацию ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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