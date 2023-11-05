Российские войска сорвали ротацию ВСУ на Южнодонецком направлении, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов.

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии сорвали ротацию боевиков на позициях ВСУ в районах Старомайорского и севернее Приютного», — сообщил он РИА Новости.

По словам Чехова, на этом направлении противник потерял более 50 военнослужащих и военную технику.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киеву давно пора понять, что разговоры о его победе на поле боя абсурдны.

Главком ВСУ Валерий Залужный признал, что «глубокого и красивого» прорыва ВСУ не будет.