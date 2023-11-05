МО России опубликовало видео зачистки позиций ВСУ на Запорожском направлении
По данным ведомства, во время ведения обороны в районе Вербового и Работина бойцы ликвидировали подразделения ВСУ, которые намеревались удержаться в опорном пункте после неудачной попытки атаковать позиции ВС России.
Десантники скрытно приблизились к опорному пункту противника и с нескольких направлений атаковали, а затем провели зачистку укрытия ВСУ.
Российские военные закрепились на позициях украинской армии и захватили трофеи в виде стрелкового оружия и боеприпасов западного производства.
Ранее Минобороны России опубликовало видео боевой работы экипажей ударных вертолётов Ка-52 на Донецком направлении.