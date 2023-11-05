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МО России опубликовало видео зачистки позиций ВСУ на Запорожском направлении

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Минобороны России показало кадры зачистки украинских позиций на Запорожском направлении разведгруппой новороссийских десантников.

По данным ведомства, во время ведения обороны в районе Вербового и Работина бойцы ликвидировали подразделения ВСУ, которые намеревались удержаться в опорном пункте после неудачной попытки атаковать позиции ВС России.

Десантники скрытно приблизились к опорному пункту противника и с нескольких направлений атаковали, а затем провели зачистку укрытия ВСУ.

Российские военные закрепились на позициях украинской армии и захватили трофеи в виде стрелкового оружия и боеприпасов западного производства.

Ранее Минобороны России опубликовало видео боевой работы экипажей ударных вертолётов Ка-52 на Донецком направлении.

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