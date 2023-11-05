Independent: в Генштабе ВСУ раскрыли планы по атакам России дронами зимой

Начальник Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ Сергей Баранов рассказал о планах Киева на зиму по атакам российских регионов с помощью беспилотников.

«Мы намерены извлечь выгоду из опыта, накопленного нами за предыдущие годы, и использовать беспилотники, чтобы нанести сокрушительный удар по русским, когда боевые действия будут гораздо более статичными (этой зимой. — RT)», — сказал он британской газете The Independent.

Баранов призвал Запад продолжать снабжать Украину вооружениями, несмотря на ближневосточный конфликт. По его словам, украинская армия сможет «добиться успеха» только при условии, что будет расходовать столько же снарядов, сколько и Россия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киеву давно пора понять, что разговоры о его победе на поле боя абсурдны.

Главком ВСУ Валерий Залужный признал, что «глубокого и красивого» прорыва ВСУ не будет.

Телеканал CNN сообщил, что Украину ждёт тяжёлая зима в связи с неудачами ВСУ на фронте.