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Песков выразил уверенность, что киевские преступники понесут должное наказание

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что все киевские преступники понесут должное наказание.
Песков выразил уверенность, что киевские преступники понесут должное наказание
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в кулуарах просветительского марафона общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

Пескова спросили, не планируют ли власти этапировать киевских преступников в мордовские колонии.

Представитель Кремля переадресовал вопрос Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

«Все преступники будут нести должное наказание там, где нужно», — добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее Песков заявил, что Украина является несчастной страной, так как другие государства платят и решают её судьбу.

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