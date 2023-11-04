Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что все киевские преступники понесут должное наказание.

Об этом он сказал в кулуарах просветительского марафона общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

Пескова спросили, не планируют ли власти этапировать киевских преступников в мордовские колонии.

Представитель Кремля переадресовал вопрос Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

«Все преступники будут нести должное наказание там, где нужно», — добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее Песков заявил, что Украина является несчастной страной, так как другие государства платят и решают её судьбу.