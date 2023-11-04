Песков выразил уверенность, что киевские преступники понесут должное наказание
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Об этом он сказал в кулуарах просветительского марафона общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».
Пескова спросили, не планируют ли власти этапировать киевских преступников в мордовские колонии.
Представитель Кремля переадресовал вопрос Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).
«Все преступники будут нести должное наказание там, где нужно», — добавил пресс-секретарь Владимира Путина.
Ранее Песков заявил, что Украина является несчастной страной, так как другие государства платят и решают её судьбу.