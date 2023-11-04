Экс-советник Кучмы Соскин дал Зеленскому прозвище «чёрный Джокер»

Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин назвал Владимира Зеленского «чёрным Джокером», в способность которого стать президентом никто не верил.

«Мы его выбирали? Нет, я вообще за них не голосовал. Я вообще не представлял, что эта карикатура, этот шарж вдруг станет такой роковой фигурой. Ну видите: недооценили, не поняли, что он чёрный Джокер», — цитирует Соскина РИА Новости.

Он напомнил, что сам Зеленский нарёк себя «слугой народа», но при этом не справился с возложенными на него задачами.

По его словам, заверения Зеленского в успехе не основываются на реальных событиях, так как контрнаступление ВСУ провалилось, а Запад отказывает Киеву в помощи в дальнейшем.

Ранее в Белом доме отметили, что дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине исчерпаны.

В заявлении пресс-секретаря американской администрации Карин Жан-Пьер также говорилось, что США начинают передавать Украине меньшие пакеты военного имущества из наличия Пентагона, чтобы «растянуть возможности Штатов поддерживать Украину на максимально долгий срок».