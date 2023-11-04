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Захарова сравнила заявление США о помощи Украине с детской игрой про сороку

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Белого дома о военной помощи для Украины словами из детской пальчиковой игры.

Речь идёт о заявлении пресс-секретаря американской администрации Карин Жан-Пьер о том, что США начинают передавать Украине меньшие пакеты военного имущества из наличия Пентагона, чтобы «растянуть возможности Штатов поддерживать Украину на максимально долгий срок».

«Напоминает детскую игру «Сорока-белобока кашу варила, деток кормила: этому дала, этому дала, а этому не дала», — написала Захарова в Telegram.

Ранее в Белом доме отметили, что дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине исчерпаны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты направляют Украине очередной пакет военной помощи на $125 млн.

В новый пакет помощи США для Украины войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS, артиллерийские снаряды, противотанковые комплексы.

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