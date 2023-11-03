Белый дом: дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине исчерпаны

Имевшиеся у администрации США дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине исчерпаны, сообщили в Белом доме.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

По её словам, после объявленного пакета военной помощи Украине «исчерпываются оставшиеся средства» в рамках инициативы содействия безопасности Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты направляют Украине очередной пакет военной помощи на $125 млн.

В новый пакет помощи США для Украины войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS, артиллерийские снаряды, противотанковые комплексы.