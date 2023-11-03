Экс-советник Кучмы Соскин назвал готовящуюся статью Time тяжёлым ударом для Зеленского

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале заявил, что новая статья Time, публикация которой уже готовится, будет тяжёлым ударом для Владимира Зеленского.

Таким образом он прокомментировал информацию, что журналист Time готовит ещё один материал про Зеленского, который в ближайшее время будет опубликован.

«Теперь Time и Шустер уже заявили, что он готовит новый материал. Там уже Зеленского просто размажут. По полной программе», — сказал Соскин.

Ранее в Time вышел материал, в котором говорилось, что Зеленский потерял «блеск оптимизма» после сентябрьского визита в Соединённые Штаты и ВСУ отказываются переходить в наступление даже по его личному приказу.