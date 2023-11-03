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Экс-советник Кучмы Соскин назвал готовящуюся статью Time тяжёлым ударом для Зеленского

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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале заявил, что новая статья Time, публикация которой уже готовится, будет тяжёлым ударом для Владимира Зеленского.
Экс-советник Кучмы Соскин назвал готовящуюся статью Time тяжёлым ударом для Зеленского
  • globallookpress.com
  • © President Of Ukraine

Таким образом он прокомментировал информацию, что журналист Time готовит ещё один материал про Зеленского, который в ближайшее время будет опубликован.

«Теперь Time и Шустер уже заявили, что он готовит новый материал. Там уже Зеленского просто размажут. По полной программе», — сказал Соскин.

Ранее в Time вышел материал, в котором говорилось, что Зеленский потерял «блеск оптимизма» после сентябрьского визита в Соединённые Штаты и ВСУ отказываются переходить в наступление даже по его личному приказу.

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