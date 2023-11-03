Разведчик Вооружённых сил России заявил, что в районе населённого пункта Работино в Запорожской области замечены французские снайперы.

Видеоинтервью с российским бойцом распространило Министерство обороны России.

По его словам, ВС России на этом участке фронта видели наёмников-афроамериканцев, а также наёмников из Польши и Франции.

«Мы когда доходили до края села, снайперы-французы уже были из легиона. Вооружения натовского было очень много найдено в селе, мы сжигали всё в подвалах», — сказал военный.

Он добавил, что украинское командование посылает большое количество военных и вооружения именно на это направление.

Ранее стало известно, что польские наёмники заставляют украинских военных идти в атаку на российские позиции под Соледаром.