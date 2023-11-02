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Украинский премьер Шмыгаль выразил надежду на получение ещё $900 млн от МВФ

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МВФ пересмотрит программу расширенного финансирования Украины, что позволит привлечь ещё один транш на сумму около $900 млн, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.
Украинский премьер Шмыгаль выразил надежду на получение ещё $900 млн от МВФ
  • Gettyimages.ru

«МВФ готовит миссию для второго пересмотра программы расширенного финансирования, что позволит привлечь следующий транш помощи в размере примерно $900 млн», — сообщил он в соцсетях.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что у Вашингтона почти исчерпаны ресурсы для военной помощи Украине.

Также член палаты представителей Энди Биггс отметил, что всё больше американских конгрессменов выступают против поддержки Украины.

Начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов допустил, что с середины следующего года Украина может столкнуться с сокращением объёма военной поддержки со стороны западных стран.

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