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Медведев заявил о возможности ввода польских войск на Украину

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Замруководителя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о возможности ввода польских войск на Украину.
Медведев заявил о возможности ввода польских войск на Украину
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём материале для «Российской газеты».

Медведев сравнил нынешние действия Польши с «авантюрной политикой Гитлера» и отметил, что польские власти в их экспансионизме не останавливают даже исторические последствия политики фашистской Германии и то, к чему это может привести саму Польшу.

«Первое и вполне уже вероятное — введение польских военных на Украину для отторжения, вполне возможно, кровавого, западноукраинских земель и их присоединения к Польше», — указал он.

По его словам, вопреки всем лицемерным заявлениям Варшавы, «отношение польских панов к обычным украинцам как к бездарным холопам — часть внутрипольского интеллектуального консенсуса».

Ранее Михаил Подоляк, советник руководителя офиса Зеленского, заявлял, что Киев будет считать Варшаву близким другом лишь до окончания боевых действий, а затем между странами начнётся конкуренция.

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