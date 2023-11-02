Замруководителя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о возможности ввода польских войск на Украину.

Об этом он написал в своём материале для «Российской газеты».

Медведев сравнил нынешние действия Польши с «авантюрной политикой Гитлера» и отметил, что польские власти в их экспансионизме не останавливают даже исторические последствия политики фашистской Германии и то, к чему это может привести саму Польшу.

«Первое и вполне уже вероятное — введение польских военных на Украину для отторжения, вполне возможно, кровавого, западноукраинских земель и их присоединения к Польше», — указал он.

По его словам, вопреки всем лицемерным заявлениям Варшавы, «отношение польских панов к обычным украинцам как к бездарным холопам — часть внутрипольского интеллектуального консенсуса».

Ранее Михаил Подоляк, советник руководителя офиса Зеленского, заявлял, что Киев будет считать Варшаву близким другом лишь до окончания боевых действий, а затем между странами начнётся конкуренция.