Экс-советник Соскин: на Украине из-за Зеленского произойдёт гражданская война
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По его словам, аресты, расправы и различные суды происходят каждый день, судебная власть подчинена Зеленскому.
«Это путь к гражданской войне», — сказал Соскин на своём YouTube-канале.
Он добавил, что к гражданской войне ведёт также отсутствие успехов ВСУ на фронте.
Ранее сообщалось, что провал контрнаступления украинской армии спровоцировал трения между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Кроме того, генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос отметил, что Зеленский не подготовил оборону ВСУ на Купянском направлении.