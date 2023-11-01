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Экс-советник Соскин: на Украине из-за Зеленского произойдёт гражданская война

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Проводимые Владимиром Зеленским аресты и репрессии ведут к гражданской войне на Украине, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Экс-советник Соскин: на Украине из-за Зеленского произойдёт гражданская война
  • Gettyimages.ru

По его словам, аресты, расправы и различные суды происходят каждый день, судебная власть подчинена Зеленскому.

«Это путь к гражданской войне», — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Он добавил, что к гражданской войне ведёт также отсутствие успехов ВСУ на фронте.

Ранее сообщалось, что провал контрнаступления украинской армии спровоцировал трения между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Кроме того, генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос отметил, что Зеленский не подготовил оборону ВСУ на Купянском направлении.

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