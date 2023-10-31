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Onet: Запад мог изначально делать ставку на поражение Украины

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Запад с самого начала конфликта на Украине мог делать ставку на поражение Киева, сейчас западные страны, вероятно, стремятся к полному провалу украинского контрнаступления, пишет польский журналист Витольд Юраж в статье для портала Onet.
Onet: Запад мог изначально делать ставку на поражение Украины
  • AP
  • © Libkos

Как утверждает автор, американские элиты расходятся во мнениях о том, какую помощь они готовы оказать Украине.

«Это, в свою очередь, заставляет задуматься о том, не является ли провал украинского контрнаступления, как бы цинично это ни звучало, желательным и, возможно, даже запланированным в Вашингтоне», — пишет автор.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил уверенность, что ситуация вокруг украинского конфликта зашла в тупик.

Французская газета Le Monde констатировала провал контрнаступления украинской армии. В аналитической статье издание отметило, что ВСУ больше не добиваются успехов, армия России при этом перехватила инициативу, начав крупномасштабное наступление.

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