ALPHA Media: украинские командующие скрывают свои имена из-за потерь на фронте
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, генералы ВСУ прячутся даже от офицеров, что зачастую приводит к ошибкам на фронте.
«Вообще я бы их до рядового разжаловал и отправил в эти самые штурмы», — сказал Грин.
Ранее в The Economist заявили, что потери ВСУ выросли до тревожного уровня из-за БПЛА ВС России.
Также министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за время своего контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.