Офицер ВСУ с позывным Арти Грин заявил в интервью Youtube-каналу «ALPHA Media», что украинские командующие скрывают свои имена, чтобы избежать осуждения за провалы на фронте.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, генералы ВСУ прячутся даже от офицеров, что зачастую приводит к ошибкам на фронте.

«Вообще я бы их до рядового разжаловал и отправил в эти самые штурмы», — сказал Грин.

Ранее в The Economist заявили, что потери ВСУ выросли до тревожного уровня из-за БПЛА ВС России.

Также министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за время своего контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.