The Economist: потери ВСУ выросли до тревожного уровня из-за БПЛА ВС России
- РИА Новости
«Украинские потери возросли до тревожного уровня — отчасти из-за работы беспилотников», — приводит The Economist заявление пехотинца ВСУ с позывным Левша.
По словам военного, в настоящий момент равнины Запорожской области напоминают ад.
«Это ад. Трупы, запах трупов, смерть, кровь и страх. Ни малейшего запаха жизни, только запах смерти», — отметил он, добавив, что у тех, кто находился в таких украинских подразделениях, как его собственное, больше шансов умереть, чем выжить.
Вместе с этим военный с позывным Хаммер добавил, что российские военные стреляют «из всего, что есть».
«Они применяют собственные ударные беспилотники, высокоточную артиллерию, мины и планирующие бомбы, а в отдельных случаях даже бросают в бой диверсионные группы», — сказал он.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о сдаче в плен группы солдат ВСУ на Запорожском направлении.