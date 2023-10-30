Украинские военнослужащие заявляют, что их потери значительно выросли из-за активного применения Вооружёнными силами России беспилотников.

«Украинские потери возросли до тревожного уровня — отчасти из-за работы беспилотников», — приводит The Economist заявление пехотинца ВСУ с позывным Левша.

По словам военного, в настоящий момент равнины Запорожской области напоминают ад.

«Это ад. Трупы, запах трупов, смерть, кровь и страх. Ни малейшего запаха жизни, только запах смерти», — отметил он, добавив, что у тех, кто находился в таких украинских подразделениях, как его собственное, больше шансов умереть, чем выжить.

Вместе с этим военный с позывным Хаммер добавил, что российские военные стреляют «из всего, что есть».

«Они применяют собственные ударные беспилотники, высокоточную артиллерию, мины и планирующие бомбы, а в отдельных случаях даже бросают в бой диверсионные группы», — сказал он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о сдаче в плен группы солдат ВСУ на Запорожском направлении.