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The Economist: потери ВСУ выросли до тревожного уровня из-за БПЛА ВС России

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Украинские военнослужащие заявляют, что их потери значительно выросли из-за активного применения Вооружёнными силами России беспилотников.
The Economist: потери ВСУ выросли до тревожного уровня из-за БПЛА ВС России
  • РИА Новости

«Украинские потери возросли до тревожного уровня — отчасти из-за работы беспилотников», — приводит The Economist заявление пехотинца ВСУ с позывным Левша.

По словам военного, в настоящий момент равнины Запорожской области напоминают ад. 

«Это ад. Трупы, запах трупов, смерть, кровь и страх. Ни малейшего запаха жизни, только запах смерти», — отметил он, добавив, что у тех, кто находился в таких украинских подразделениях, как его собственное, больше шансов умереть, чем выжить.

Вместе с этим военный с позывным Хаммер добавил, что российские военные стреляют «из всего, что есть».

«Они применяют собственные ударные беспилотники, высокоточную артиллерию, мины и планирующие бомбы, а в отдельных случаях даже бросают в бой диверсионные группы», — сказал он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о сдаче в плен группы солдат ВСУ на Запорожском направлении.

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