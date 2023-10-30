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Рогов заявил о сдаче в плен группы солдат ВСУ на Запорожском направлении

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о сдаче в плен группы солдат ВСУ на Запорожском направлении.
Рогов заявил о сдаче в плен группы солдат ВСУ на Запорожском направлении
  • AP
  • © Libkos

«На Времевском участке, в районе Урожайного, в плен сдалась группа украинских боевиков», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он подчеркнул, что украинские военные стали постоянно сдаваться в плен, так как не желают погибать «за кровавый режим Зеленского».

Ранее замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что украинские военные стали чаще сдаваться в плен на всех направлениях.

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