Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о сдаче в плен группы солдат ВСУ на Запорожском направлении.

«На Времевском участке, в районе Урожайного, в плен сдалась группа украинских боевиков», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он подчеркнул, что украинские военные стали постоянно сдаваться в плен, так как не желают погибать «за кровавый режим Зеленского».

Ранее замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что украинские военные стали чаще сдаваться в плен на всех направлениях.