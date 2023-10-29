Украинские войска ударили по школе с детьми в ЛНР

Украинские военнослужащие нанесли ракетный удар по школе в населённом пункте Новочервоное в ЛНР, заявили в администрации Троицкого района республики.

По имеющимся данным, происшествие произошло в пятницу, 27 октября, в 17:15 мск. На момент удара со стороны ВСУ в школе находились порядка 20 детей и их родители.

Сообщается, что в результате обстрела никто не пострадал, так как боеприпас упал в десяти метрах от здания школы. Однако повреждения получили окна, двери и фасад здания.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении мирной жительницы в результате обстрела со стороны ВСУ.