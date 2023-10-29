Приходько сообщил о ранении мирной жительницы Горловки при обстреле ВСУ
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении мирной жительницы в результате обстрела со стороны ВСУ.
- РИА Новости
«Обстрелом ВФУ ранена мирная жительница Горловки по улице Продольная», — написал он в Telegram.
Кроме того, несколько домов получили повреждения.
Ранее стало известно, что российские силы ПВО сбили 44 беспилотника ВСУ за сутки.
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