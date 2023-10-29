Приходько сообщил о ранении мирной жительницы Горловки при обстреле ВСУ

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении мирной жительницы в результате обстрела со стороны ВСУ.

РИА Новости

«Обстрелом ВФУ ранена мирная жительница Горловки по улице Продольная», — написал он в Telegram. Кроме того, несколько домов получили повреждения. Ранее стало известно, что российские силы ПВО сбили 44 беспилотника ВСУ за сутки.