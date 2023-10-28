Сальдо назвал обычным делом расстрелы в рядах ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал обычным делом расстрелы в рядах украинских войск — жертвами, по его словам, становятся мобилизованные.

«Стрельба по своим стала в вооружённых формированиях киевского режима обычным делом. Жертвами становятся простые мобилизованные, которых большинство. Их используют как прикрытие», — сказал он.

Сальдо пояснил, что мобилизованных пускают вперёд под огонь, а за ними прячутся наёмники, националисты или кадровые военные. При этом тела убитых не забирают, а раненых вывозят в последнюю очередь.

«Причём, чтобы остальные не видели огромный поток трёхсотых, везут сразу в дальние госпитали, а не в полевые санчасти. Живыми туда доезжают не все», — добавил он.

Ранее украинское издание «СТРАНА.ua», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщало, что военный ВСУ застрелил двух солдат в Киеве.

В сентябре следователи СК России в ходе допросов пленных солдат ВСУ выявили новые факты преступного обращения командиров украинской армии со своими подчинёнными. В частности, как сообщают в ведомстве, военнослужащим угрожали расстрелом в случае оставления боевых позиций.