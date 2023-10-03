«СТРАНА.ua»: военный ВСУ застрелил двух солдат в Киеве
- AP
Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
«Сегодня около 01:30 мск на улице Лаврская между военнослужащим ВСУ Константином Кирияченко и двумя другими военными возник конфликт, в ходе которого Кирияченко из своего табельного автомата Калашникова расстрелял обоих военных», — заявил источник.
По данным издания, пострадавшие военные скончались на месте происшествия. При этом стрелявший в бойцов пытался скрыться, однако через два часа его задержали.
Ранее сообщалось, что в ДНР приговорили солдата ВСУ к 28 годам тюрьмы за расстрел военнопленного.