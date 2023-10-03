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«СТРАНА.ua»: военный ВСУ застрелил двух солдат в Киеве

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Военнослужащий украинской армии застрелил в Киеве двух других солдат, силовики задержали его через два часа после происшествия.
«СТРАНА.ua»: военный ВСУ застрелил двух солдат в Киеве
  • AP

Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Сегодня около 01:30 мск на улице Лаврская между военнослужащим ВСУ Константином Кирияченко и двумя другими военными возник конфликт, в ходе которого Кирияченко из своего табельного автомата Калашникова расстрелял обоих военных», — заявил источник.

По данным издания, пострадавшие военные скончались на месте происшествия. При этом стрелявший в бойцов пытался скрыться, однако через два часа его задержали.

Ранее сообщалось, что в ДНР приговорили солдата ВСУ к 28 годам тюрьмы за расстрел военнопленного.

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