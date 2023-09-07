СК России выявил новые факты жестокого отношения командиров ВСУ к своим подчинённым

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04 сентября 2023 | 13:06
Следователи СК России в ходе допросов пленных солдат ВСУ выявили новые факты преступного обращения командиров украинской армии со своими военнослужащими. В частности, как сообщают в ведомстве, им угрожали расстрелом в случае оставления боевых позиций.
«В ходе допросов задержанные военнослужащие рассказывают о неоказании помощи раненым, угрозах со стороны командиров о немедленном расстреле в случае оставления боевой позиции и других фактах, подтверждающих бесчинства и варварское отношение к своим бойцам», — говорится в сообщении.
По данным СК, пленные солдаты свидетельствуют против своих начальников. По словам солдат, они заставляли подчинённых подписывать документы о добровольном оставлении тела на поле боя.
Данный договор позволяет отказать в выплате денежных компенсаций и пособий родственникам погибших военнослужащих.
Ранее RT сообщал, что СК России заочно предъявил обвинения украинским военачальникам за удары по Донбассу.