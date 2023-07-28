СК России заочно предъявил обвинения украинским военачальникам за удары по Донбассу

Следственный комитет Российской Федерации заочно предъявил обвинения трём украинским военачальникам за обстрелы мирного населения Донбасса бойцами ВСУ.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Подчёркивается, что в результате обстрелов населённых пунктов погибли и были ранены более 100 человек. Сейчас следствие принимает меры к розыску и аресту украинских военачальников.

«Заочно предъявлено обвинение бывшему командующему оперативно-тактической группировкой «Восток» Игорю Палагнюку, бывшему командующему десантно-штурмовыми войсками Украины Евгению Мойсюку, бывшему первому заместителю командующего операцией объединённых сил – начальнику объединённого оперативного штаба в зоне ООС Андрею Ковальчуку», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что СК России возбудил уголовное дело по факту гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва при обстреле со стороны украинских войск.