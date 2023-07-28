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СК России заочно предъявил обвинения украинским военачальникам за удары по Донбассу

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Следственный комитет Российской Федерации заочно предъявил обвинения трём украинским военачальникам за обстрелы мирного населения Донбасса бойцами ВСУ.
СК России заочно предъявил обвинения украинским военачальникам за удары по Донбассу
  • РИА Новости

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Подчёркивается, что в результате обстрелов населённых пунктов погибли и были ранены более 100 человек. Сейчас следствие принимает меры к розыску и аресту украинских военачальников.

«Заочно предъявлено обвинение бывшему командующему оперативно-тактической группировкой «Восток» Игорю Палагнюку, бывшему командующему десантно-штурмовыми войсками Украины Евгению Мойсюку, бывшему первому заместителю командующего операцией объединённых сил – начальнику объединённого оперативного штаба в зоне ООС Андрею Ковальчуку», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что СК России возбудил уголовное дело по факту гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва при обстреле со стороны украинских войск.

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