СК России возбудил дело после гибели военкора Журавлёва при обстреле ВСУ
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«В СК России по факту обстрела группы российских журналистов в Запорожской области возбуждено уголовное дело», — сообщили в СК России.
В рамках расследования следователи установят все обстоятельства совершения преступления в отношении представителей СМИ, а также причастных к этому лиц.
Ранее в Минобороны России заявили, что военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.