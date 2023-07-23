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СК России возбудил дело после гибели военкора Журавлёва при обстреле ВСУ

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СК России возбудил дело после гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва при обстреле со стороны ВСУ.
СК России возбудил дело после гибели военкора Журавлёва при обстреле ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«В СК России по факту обстрела группы российских журналистов в Запорожской области возбуждено уголовное дело», — сообщили в СК России.

В рамках расследования следователи установят все обстоятельства совершения преступления в отношении представителей СМИ, а также причастных к этому лиц.

Ранее в Минобороны России заявили, что военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

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