СК России возбудил дело после гибели военкора Журавлёва при обстреле ВСУ

СК России возбудил дело после гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва при обстреле со стороны ВСУ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«В СК России по факту обстрела группы российских журналистов в Запорожской области возбуждено уголовное дело», — сообщили в СК России.

В рамках расследования следователи установят все обстоятельства совершения преступления в отношении представителей СМИ, а также причастных к этому лиц.

Ранее в Минобороны России заявили, что военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.