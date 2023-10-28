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Российские бойцы рассказали о работе Ка-52 в зоне СВО

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Российские бойцы рассказали спецкору RT Александру Пискунову о работе Ка-52 в зоне СВО.
Российские бойцы рассказали о работе Ка-52 в зоне СВО
  • РИА Новости

«Как только [ВСУ] слышат шум авиации... прячутся, вплоть до того, что бросают технику», — отметил один из военнослужащих.

Российские Ка-52 уничтожают цели на Южно-Донецком и Ореховском направлениях. Они поддерживают войска группировки «Восток».

Как рассказал один из лётчиков, обновлённые двигатели вертолёта не отказывают даже после попадания в него пуль. Также экипажи верят, что у каждого вертолёта есть своя душа и если он принял пилота, то спасёт его даже в самой критической ситуации.

«Полюби вертолёт, и он полюбит тебя, и он не будет отказывать», — подчёркивает один из военных.

Ранее военкор RT Александр Симонов опубликовал видео с работой БМПТ «Терминатор» в зоне СВО и пообщался с оператором военной техники.

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