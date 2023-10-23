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Гагин: у российской ПВО уже есть опыт взаимодействия с ракетами ATACMS

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У российской системы ПВО уже есть опыт взаимодействия с поставленными Киеву ракетами ATACMS, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Гагина, сейчас информационное пол наполнено информацией о том, что украинцы уже нанесли первые удары с помощью ракет ATACMS.

 «Ну, что я могу сказать: сейчас у наших ПВО появился опыт взаимодействия с этими изделиями. Назовём эти удары именно опытом», — сказал советник главы ДНР.

При этом он добавил, что Россия сможет противостоять любой угрозе.

Также, по словам Гагина, Киев может бездумно атаковать ракетами ATACMS территорию России.

Ранее в Farda заявили, что поставки Киеву ракет ATACMS не смогли застать врасплох ВС России.

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